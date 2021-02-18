В отношении "Нафтогаза" ведутся несколько уголовных производств, - Венедиктова

Офис Генпрокурора открыл несколько уголовных производств в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, его недавнего аудита Государственной аудиторской службой.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в парламенте заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели. ... Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса Генерального прокурора", - сказала генпрокурор.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство.

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