Благодаря усилению парламентского контроля сегодня заслушиваем Венедиктову. Следующим будет отчет о деятельности ГБР, - Монастырский

Верховная Рада ожидает от представителей Государственного бюро расследований отчет о деятельности правоохранительного органа за год.

Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что это благодаря решению об усилении парламентского контроля сегодня мы слышим отчет генерального прокурора... Наше решение реализуется... Следующим, я думаю, будет отчет представителя Государственного бюро расследований", - отметил Монастырский во время выступления с трибуны ВР в четверг.

Он также подчеркнул, что в последний раз Рада заслушивала полноценный годовой отчет генерального прокурора в 2017 году, что связано с тем, что предыдущие прокуроры "не справлялись уже на полпути".

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