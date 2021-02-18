Пинчук продолжает арендовать землю в аннексированном Крыму, – СМИ

Компания "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" олигарха Виктора Пинчука по состоянию на февраль 2021 года арендует земельный участок в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на решение так называемого "Арбитражного суда" в аннексированном Россией Крыму от 4 февраля.

"Обязать ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу возвратить муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым земельный участок площадью 18 198 кв.м., расположенный на территории Форосского поселкового совета, путем подписания с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Ялта Республики Крым акта приема-передачи", - говорится в решении "суда".

Поводом для расторжения договора стала задолженность по арендной плате за период с 10 апреля 2015 по 16 мая 2019 года в размере 519 831,91 рублей. Структуры Пинчука перестали платить аренду за участок в оккупированном Крыму только 10 апреля 2015 года, спустя более чем год после аннексии полуострова. В материалах "крымского суда" говорится, что с 18 марта 2014 года – официальной аннексии автономной республики Крым – и по 10 апреля 2015 года (1 год и 24 дня) "Интерпайп" не нарушал условий арендного договора. Какая сумма была уплачена "Интерпайпом" Пинчука в бюджет оккупационной власти за первый год аннексии полуострова в материалах суда не раскрывается. Согласно условиям договора, годовая плата могла составить примерно 1 млн российских рублей.

Напомним, в 2017 году олигарх Виктор Пинчук опубликовал колонку в американской деловой газете The Wall Street Journal под названием Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией, в которой предложил сдать полуостров России в аренду.