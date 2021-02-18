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Венедиктова о деле Татарова: "Политических оценок я не даю"

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Венедиктова о деле Татарова: "Политических оценок я не даю"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что в деле в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова она не имеет права давать политических оценок.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о ее позиции по делу Татарова.

"По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации. Вопрос отстранения лиц, которые не работают в Офисе Генерального прокурора, это вопрос не ко мне... Вопрос "беркутовцев" - это политический вопрос. Политических оценок я не даю. Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности", - заявила Венедиктова.

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  • Miro DeVite
    Пх-пх-пх)))- висцялась прямо з трибуни всій країні в очі)))
  • Чайка Київ
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