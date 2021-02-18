К двум годам колонии приговорили журналисток в Беларуси за стрим с акции памяти погибшего активиста

Суд в Минске признал виновными двух журналисток польского телеканала "Белсат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

В своем последнем слове на суде журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

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