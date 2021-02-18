К двум годам колонии приговорили журналисток в Беларуси за стрим с акции памяти погибшего активиста
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.
В своем последнем слове на суде журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.