Киев не вернется в "зеленую" зону карантина, ситуация может ухудшиться из распространения новых штаммов COVID-19, - Рубан

После перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону". Более того, ситуация может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Шансов нет, потому что (в Киеве. - Ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вернется к карантинному зонированию.

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