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Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 18 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.

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Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 01
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 02
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 03
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 04
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 05
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 06
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 07
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 08
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 09
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 10
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 11
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 12
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 13
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 14
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 15
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 16
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 17
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 18
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 19
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 20
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 21
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 22
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 23
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 24
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 25
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 26
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 27
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 28
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 29
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 30
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 31
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 32
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 33
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 34
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 35
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
  • Юрий Шевчук 9d18d1e2
    Слава Україні Героям Слава!
  • Василь Довганенко 7230397a
    Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
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