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Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Я буду делать заявления только посредством процессуальных документов

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Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Я буду делать заявления только посредством процессуальных документов
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила сегодня в ходе отчета в ВР, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается дела Шеремета.... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства. - Ред.). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, идет досудебное расследование",- сказала Венедиктова.

Она добавила: "сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Похоже ей как Зеленскому выдают подготовленную речь.
  • Oljik
    Чомусь щодо Ріффа такої принциповості не було. Тут іграєм, тут нє іграєм, а тут рьібу заварачівалі.
  • Mr Vice President
    Ей генпрокурор у меня пару вопросов
    1. Когда отпустят людей на которых нет никаких доказательств вины? Когда Рифа отпустят из СИЗО, где вы его держите "по риколу"?
    2. Когда будут октыры дела, против людей которые фабриковали дела и драйвили этот процесс? Авакова и вовы Зе
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