Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь как независимое государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью DW.com.

"Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство", - отметил он.

Он также раскритиковал решение захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко о проведении референдума по новой конституции.

"Думаю, что это попытка выиграть время и организовать управляемую передачу власти. Но я очень сомневаюсь, что это приведет к свободным выборам в Беларуси. Неважно, кто будет там следующим лидером. Главное, чтобы это было решение народа. Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения. Самое главное - это свобода воли и волеизъявления белорусского народа. Я думаю, что люди в XXI веке заслуживают права выбирать, кого они хотят", - отметил он.

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"С начала кризиса в Беларуси мы представили план его мирного разрешения, состоящий из трех ключевых элементов: освободить всех задержанных, прекратить преследование людей, наладить диалог с гражданским обществом. Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия. Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены. Сейчас речь идет о санкциях, и некоторые из них уже введены на национальном уровне и на уровне Европейского Союза. Мы также ввели дополнительные санкции вместе с нашими соседями, Латвией и Эстонией", - добавил Науседа.