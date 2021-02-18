В прокуратуре около 2 тысяч вакансий, поэтому преждевременно говорить о завершении реформы, - нардеп "Голоса" Осадчук

Нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук считает, что в настоящий момент пока преждевременно говорить о завершении реформы прокуратуры.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя отчет генпрокурора Ирины Венедиктовой, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас есть не менее полутора тысяч исков от прокуроров, которые были уволены в результате переаттестации.

"Эта проблема (восстановление в должности уволенных прокуроров. - Ред.) не решена. И Ирина (генпрокурор Венедиктова. - Ред. ) сегодня говорила, что рассчитывает ее решить с помощью Верховной Рады, которая, наверное, примет еще какой-то закон, который заблокирует эти возвращения. Я не понимаю, как это можно сделать. А, с другой стороны, на комитете было подтверждено, что есть огромное количество вакансий. Есть новая структура прокуратуры и это хорошо, но там, условно говоря, некому работать. Ирина говорит, если не ошибаюсь, об около 2 тысяч вакансий, которые есть по всей Украине - не хватает прокуроров на местном уровне. Поэтому, учитывая, что есть факт не решенного кадрового вопроса в прокуратуре, говорить о том, что в марте мы завершим реформу прокуратуры, наверное, преждевременно", - сказал Осадчук.

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