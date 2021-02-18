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ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб

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ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб
Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск. Дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба Генштаба обращается с требованием к Укрпочте отложить презентацию указанной серии и приурочить ее ко Дню украинского добровольца - 14 марта.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
  • Nickol Nickols
    Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
  • Ancad Zener
    Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
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