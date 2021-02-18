18 февраля 2014 года в центре Киева убили 40 человек, - Бутусов

В ходе событий в центре Киева 18 февраля 2014 года убили 40 человек.

Об этом в своем болге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 майдановец был обнаружен мертвым около 9.00 на Трухановом острове, по заключению милиции - утонул, свидетелей нет;

5 майдановцев было убито при разгоне демонстрации в Мариинском парке и на Крепостном переулке в период 13.50-15.30;

1 сотрудник офиса Партии регионов был обнаружен задохнувшимся при пожаре в здании офисе около 15.00;

6 майдановцев погибло при разгоне демонстрации на Институтской с 15.45 до 16.00;

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2 солдата внутренних войск застрелены из пистолета во время штурма баррикады Майдана около 17.30;

11 майдановцев погибли от огнестрельных ранений и осколков гранат при штурме милицией Дома профсоюзов с 22.00 18 февраля до 1.00 19 февраля;

2 майдановцев тяжело ранены при штурме Дома профсоюзов, после выключения света их не нашли в Доме профсоюзов, они отравились дымом и сгорели при пожаре около 22-23.00 часов 18 февраля;

7 "беркутов" и солдат внутренних войск погибли от огнестрельных ранений при захвате Дома профсоюзов и после прорыва последней баррикады на Майдане в период с 22.00 18 февраля до 1.00 19 февраля;

1 майдановец убит бандитами из группировок Юрия Иванющенко и Алексея Чеботарева на улице Большая Житомирская у здания УВД около 00.50 19 февраля;

1 журналист пророссийской газеты "Вести" убит бандитами из группировок Юрия Иванющенко и Алексея Чеботарева на улице Большая Житомирская у здания УВД около 01.00 19 февраля;

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1 человек, причастность которого к событиям на Майдане не установлена, обнаружен убитым близ Майдана на Крещатике;

2 майдановца получили смертельные ранения при штурме Дома профсоюзов и умерли позже 28 июня 2014-го и 3 июня 2015-м года.

Вот поименный список.

О пропавших без вести: за эти годы проверены и изучены все поступившие заявления, других пропавших нет. Из Дома профсоюзов спасли и эвакуировали всех раненых, кроме двоих человек, которых после отключения властями электричества не удалось обнаружить", - рассказал Бутусов.