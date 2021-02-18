"Минирования" в Киеве: правоохранители ищут взрывчатку в нескольких учебных заведениях и на двух станциях метро

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта". Также поступило сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие структуры.

"Станции "Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – говорится в сообщении Киевского метрополитен в Facebook..

Согласно данным полиции, сегодня правоохранители получили сообщение о заминировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро.

"На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы. Правоохранители эвакуировали граждан и обеспечивают охрану мест происшествия. На местах работают полицейские и специалисты, которые проверяют здания и прилегающие территории", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сообщения о событиях должным образом зарегистрированы в территориальных подразделениях столичной полиции, после проверки которых будет дана правовая квалификация.

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