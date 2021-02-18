Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн: почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, - Данилишин

Министерство финансов с начала года от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 48,8 млрд грн.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Объем размещения Министерством финансов ОВГЗ с начала года составил 48,8 млрд грн, что почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, и составляет около 11% от годового плана размещений государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В то же время стоимость государственных заимствований в гривне продолжает расти и по результатам 2-х аукционов февраля составила 11,72%, что превышает как показатель января (11,29%), так и показатель февраля прошлого года (9,79%)", - написал Данилишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко

По его словам, это свидетельствует о слабости монетарной трансмиссии в сегменте государственных ценных бумаг, что определяется низкой глубиной внутреннего рынка, которая, в свою очередь, увеличивает риски инвестирования в эти финансовые инструменты и требует высшей доходности.

"Отсутствие действенных шагов по усовершенствованию функционирования вторичного рынка государственных ценных бумаг будет усиливать риск "фискального вытеснения", что приведет к соответствующим негативным последствиям для механизма монетарной трансмиссии и процессов кредитования реальной экономики", - отметил Данилишин.

Он также сообщил, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос за неделю на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, что является наибольшим значением с июня 2020 года. В то же время, объем ОВГЗ в портфеле НБУ сократился с начала года на 2,5 млр грн, до 322,1 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году заплатил 3 тыс. грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в 2020 году привлекло 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа.