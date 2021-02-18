Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн: почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, - Данилишин
Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Объем размещения Министерством финансов ОВГЗ с начала года составил 48,8 млрд грн, что почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, и составляет около 11% от годового плана размещений государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В то же время стоимость государственных заимствований в гривне продолжает расти и по результатам 2-х аукционов февраля составила 11,72%, что превышает как показатель января (11,29%), так и показатель февраля прошлого года (9,79%)", - написал Данилишин.
По его словам, это свидетельствует о слабости монетарной трансмиссии в сегменте государственных ценных бумаг, что определяется низкой глубиной внутреннего рынка, которая, в свою очередь, увеличивает риски инвестирования в эти финансовые инструменты и требует высшей доходности.
"Отсутствие действенных шагов по усовершенствованию функционирования вторичного рынка государственных ценных бумаг будет усиливать риск "фискального вытеснения", что приведет к соответствующим негативным последствиям для механизма монетарной трансмиссии и процессов кредитования реальной экономики", - отметил Данилишин.
Он также сообщил, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос за неделю на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, что является наибольшим значением с июня 2020 года. В то же время, объем ОВГЗ в портфеле НБУ сократился с начала года на 2,5 млр грн, до 322,1 млрд грн.
Как сообщалось, Министерство финансов Украины в 2020 году привлекло 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа.