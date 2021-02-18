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Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда

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Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда
Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа" Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовал 241 народный депутат.

Всего депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры: Виктора Кичуна - фракция "Слуга народа"; Юрия Павленко - фракция ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровскую - фракция "Батькивщины"; Руслана Сидоровича выдвинула фракция "Голос".

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

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    "За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

    Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
  • Иван Петрович Сидоров
    Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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