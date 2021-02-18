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"Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля

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"Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля
Общество должно объявить решительный бойкот маркам Укрпочты под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" из-за решения презентовать данную серию 23 февраля.

Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук военнослужащий Морпех Саша, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно ..." Решительный протест ... Бойкот маркам !!!" - написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

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Топ комментарии

  • Amber
    Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
  • Юрко Янгол
    Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
  • Pavlo Avdejuk
    Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
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