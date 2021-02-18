"Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля
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Общество должно объявить решительный бойкот маркам Укрпочты под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" из-за решения презентовать данную серию 23 февраля.
Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук военнослужащий Морпех Саша, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень важно ..." Решительный протест ... Бойкот маркам !!!" - написал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".