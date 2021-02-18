В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, в рамках которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тысяч доз, а также свыше 8 миллионов доз в течение этого года.