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В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

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В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, в рамках которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тысяч доз, а также свыше 8 миллионов доз в течение этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер отметил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинаковая - это смещение сроков поставок вакцин ", - сказал Денис Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • игор ємець
    Ну шо там вакцина? Ещё нет?... А когда? Скоро?... Когда скоро? Вот, вот?... Ааааа! Ну понятно, чего уж там...

    Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та да...дефицит ибо вакцинируют много...
    а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
  • надежда панченко
    Неужели заключили договор на все население Украины? т. е. 80 млн. доз? Зачем врать, когда нету по факту ни ОДНОЙ.
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