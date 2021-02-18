Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО

3 37665
Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО
Более 600 тыс. жителей на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта по упрощенной схеме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков

"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек", - сказал Агарков.

Напомним, в январе сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

Также читайте: Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами, - СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Super Gut
    Ну и шо? С возвращением Украины на Донбасс, эти козлы с паспортами с уродливой курицей должны будут собрать манатки в 3-х месячный срок и свалить. В противном случае им грозит принудительная депортация в рамках международного миграционного законодательства. Кстати, такая же херня ожидает крысян с кацапскими биопаспортами.
  • belge
    Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7841 Нужно ещё больше ништяков накидать этим несчастным людям. Утроить пенсии, каждому ежемесячное пособие в размере трёх последних окладов. В Турцию возить два раза в год. Мы ж хотим, чтобы они нас любили?
  • Yury Simashko
    Громадянська війна,громадян України проти громадян Кацапії.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости