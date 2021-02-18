СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, речь идет о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны)
▪️ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством).
"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - подчеркивают в СБУ.
По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.
Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:
▪️ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,
▪️ принимал участие в организации убийства украинских воинов у г. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,
▪️ обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
"Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в СБУ.
Эту же информацию подтверждает также и пресс-служба Офиса генпрокурора.