Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица

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России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица
России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в интервью "Левому берегу".

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - сообщил он, отвечая на вопрос, может ли РФ ускорить процесс присоединения Донбасса в связи с обновлением собственной конституции.

Вместе с тем, Кислица отметил, что интересам Москвы, по-прежнему "соответствует обескровливание и ослабление соседей".

"Ей нужно, чтобы у всех соседних стран не было возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", - сказал постпред при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по вопросам ОРДЛО и оккупированного Крыма, - Кислица

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Топ комментарии

  • Anastasia Sergeeva
    Беда русских в том, что они верят своему телевизору, даже когда хоронят своих ублюдков.
    Рашка УЖЕ напала на неньку.
  • Envoy
    Подавятся . Им надо думать , как их разделит Европа , Турция и Китай . Может ещё кого-то упустил .
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9439
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