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Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук

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Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада больше не будет продлевать сроки льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя законопроекты №4643-д и № 4644-р, которые временно установили максимальную стоимость растаможивания в размере 1 тыс. евро, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что многие говорили до этого, что это последний раз и все. Но это действительно тот момент, когда не будет больше продолжений. И там срок уже ограничен концом декабря прошлого года - чтобы не было, что я сейчас быстренько ввезу евробляху и ее растаможим", - рассказала Кравчук.

Кравчук считает эти законопроекты разумным компромиссом.

"Люди заплатят штраф. А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку. Если хотят - платят не больше тысячи евро", - рассказала Кравчук.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве прошла акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.

Топ комментарии

  • 133133
    а шо такого особенного совершил "народ Украины", чтобы такая роскошь стала просто средством передвижения ?

    "народ" тупой, ленивый и на генетическом уровне заражен вирусом шары, халявы и воровства,

    а уплата налогов для этого "народа" - не признак сознательного гражданина, а признак лоховства.
  • Vladimir K
    Вообще то с тех денег за которые покупаются автомобили все налоги уже уплачены, куча вот тех, так называемых сборов и налогов и сама растаможка являются обычным грабежом. Знаешь утырок почему у нас низкая производительность труда? Потому что отсутствует механизация на должном уровне, а это и трактора и станки и автомобили и все все оборудование и современные материалы. А вот отсутствует это все, потому что вот такие извращенные твари как ты, установили нам высокие непреодолимые таможенные барьеры и поборы. Большей частью поэтому мы такие нищие, и наша продукция также зачастую не конкурентоспособна, по причине невозможности обеспечения высокого качества в создавшихся условиях.
  • Злой Карлик
    а почему ты считаешь, что каждый должен иметь автомобиль? 70% сидят на субсидиях, но кинуть 3000 в неделю на бензин нормально.
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