Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук
Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя законопроекты №4643-д и № 4644-р, которые временно установили максимальную стоимость растаможивания в размере 1 тыс. евро, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что многие говорили до этого, что это последний раз и все. Но это действительно тот момент, когда не будет больше продолжений. И там срок уже ограничен концом декабря прошлого года - чтобы не было, что я сейчас быстренько ввезу евробляху и ее растаможим", - рассказала Кравчук.
Кравчук считает эти законопроекты разумным компромиссом.
"Люди заплатят штраф. А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку. Если хотят - платят не больше тысячи евро", - рассказала Кравчук.
Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве прошла акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.