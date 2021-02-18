Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма"

МИД Латвии объявил российского пропагандиста Владимира Соловьева персоной нон-грата в стране. Ранее Соловьев называл нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны.

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