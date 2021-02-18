Мы готовы исследовать мутации коронавируса, - ученые Института молекулярной биологии и генетики

В Украине до сих пор не изучают мутации вируса SARS-CoV-2. Между тем, данные таких исследований очень важны для выработки стратегии дальнейшего лечения пациентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ), сообщает Цензор.НЕТ

Как говорится в тексте сообщения, с начала пандемии в мире зафиксированы десятки тысяч различных вариантов виновника коронавирусной болезни. Полная открытая база данных - Национального центра биотехнологической информации (США), в которой аккумулированы данные со всего мира, - включает геномы уже более 38000 SARS-CoV-2. Однако в ней нет ни одного украинского образца.

По данным ИМБГ, в Украине до сих пор не начали изучать мутации SARS-CoV-2, следовательно, неизвестно, какие штаммы циркулируют сейчас по стране, отличаются ли они в разных регионах, они более безопасны для украинцев, или, наоборот.

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"Излишне подчеркивать важность определения штаммов коронавируса. На основе данных таких исследований можно оценивать свойства вирусов, а затем выстраивать эффективные стратегии лечения, понимать, почему действуют или не действуют те или иные лекарства. Эти данные важны также для дальнейшей вакцинации, поскольку они могут помочь модифицировать вакцины", - говорится далее в сообщении.

Как полагают ученые, с учетом стремительного распространения вируса и его способность быстро меняться, постоянный мониторинг и отслеживание его изменений будут актуальными еще много лет.

"Летом 2020 наш Институт совместно с сотрудниками ЦОС в г. Киеве предложили программу "Геномная эпидемиология SARS-CoV-2 в Украине", которую поддержали эксперты МОЗ. - говорит директор ИМБГ, академик Михаил Тукало. - Однако программа не получила финансирование от правительства".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса.