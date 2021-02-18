Глава Нацбанка Шевченко: "Мы должны завершить реформу финансовых услуг"

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал о новом законопроекте, который был зарегистрирован в Верховной Раде и имеет целью решить комплексные вопросы сферы финансовых услуг. В частности, он обратился к народным депутатам по поводу поддержки проекта №5065 "О финансовых услугах и финансовые компании".



По словам руководителя НБУ, потребность в изменениях существует с 2001 года, поэтому наконец команды профессионалов объединились, чтобы реализовать "единые базовые подходы к регулированию и надзору за всеми участниками финансового рынка, а не только банковского". По его словам, "защита прав потребителей также в фокусе законопроекта".



Кирилл Шевченко отметил, что новый закон предусматривает многие современные новации. Среди них надзор за рыночным поведением, введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения. Также предлагается возможность применения НБУ корректирующих мероприятий в случаях, когда участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но Нацбанк видит риски. Кроме того, документ предлагает новые подходы к лицензированию: упрощение, облегчение регулирования, формирование реестров и анализ репутации компании-заявителя.



В свое время под контроль Национального банка перешел ряд небанковских финансовых учреждений - страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и т.д., однако вопрос принципов надзора за ними остается недостаточно урегулированным. Законопроект №5065 решает часть вопросов, однако, как отметил Кирилл Шевченко, "В дальнейшем должны быть зарегистрированы законопроекты "О страховании" и "О кредитных союзах"". Он призвал парламент поддержать комплексную реформу сферы финансовых услуг.