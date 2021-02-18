Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк

"Голос" не поддержал введение временного льготного растаможивания автомобилей на "еврономерах", потому что это несправедливо к другим гражданам, которые заплатили полную стоимость.

Об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что это попытка заигрывать с избирателями, которые бастуют и полное игнорирование другой большой части избирателей, в том числе автомобилистов, в том числе людей, которые честно купили себе машины - таких большинство", - сказал Железняк.

По его словам, несправедливо устанавливать максимальную сумму растаможивания в размере 1 тыс. евро для владельцев дорогих автомобилей на "еврономерах".

"Фактически, на 2/3 будет уменьшена стоимость растаможки и она не будет достигать больше, чем 1 тыс. евро. Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дороже", - сказал Железняк.

Напомним, сегодня Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях".

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