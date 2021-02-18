Новости

Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк

5 575134
Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк
"Голос" не поддержал введение временного льготного растаможивания автомобилей на "еврономерах", потому что это несправедливо к другим гражданам, которые заплатили полную стоимость.

Об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что это попытка заигрывать с избирателями, которые бастуют и полное игнорирование другой большой части избирателей, в том числе автомобилистов, в том числе людей, которые честно купили себе машины - таких большинство", - сказал Железняк.

По его словам, несправедливо устанавливать максимальную сумму растаможивания в размере 1 тыс. евро для владельцев дорогих автомобилей на "еврономерах".

"Фактически, на 2/3 будет уменьшена стоимость растаможки и она не будет достигать больше, чем 1 тыс. евро. Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дороже", - сказал Железняк.

Напомним, сегодня Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Tierre
    "Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дорожеИсточник: https://censor.net/ru/n3248725"

    Ничего, мы переживем.
    Вообще - давно пора в принципе снизить эти заградительные таможенные пошлины для защиты "отечественного производителя", которого по факту не существует. Почему мы все должны переплачивать для того, чтобы Васадзе мог выживать со своим дороблом, а Богдан - делать бизнес на крупноузловой сборке?
  • Макс Полиграф
    "честно купивших авто" - а бляхеры свои авто все украли Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 593 Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2965
    Правильно звучит "игнорирование людей, которых ободрало государство при покупке авто" Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4723
  • ruda
    как бы не звучало,все понимают,что одни заплатили всё честно,а другие хитро сделанные всё хотят на шару
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости