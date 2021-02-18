Печерский райсуд Киева перенес на 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева отложил до 1 марта рассмотрение ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о даче разрешения на проведение специального судебного расследования в уголовном производстве по подозрению беглого Виктора Януковича в организации насильственных преступлений на Майдане из-за неявки защиты и инициировал вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.