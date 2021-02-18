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Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук

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Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук
Верховная Рада в этом году планирует принять закон о постепенном снижении стоимости растаможки автомобилей для всех граждан.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для тех людей, которые растаможиваются в белую, в полную стоимость (и я отношусь к таким людям), мы планируем в этом году внести законопроект, который будет нести за собой постепенное уменьшение стоимости растаможки автомобилей. - Не за один год, а за несколько лет мы существенно снизим стоимость растаможивания. Поэтому мы позаботимся обо всех. В первую очередь мы решим проблему - потому что "евробляхи" стали проблемой, а уже потом мы сделаем закон. И не будем откладывать на следующий год, в этом году проголосуем закон", - сказал Ковальчук.

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Топ комментарии

  • Игорь Бехтер
    Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
  • Andriy Kalnyshevsky
    а о постепенном снижении комуналки когда будет?
    Зеленский же обещал?
  • Mr Vice President
    Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

    Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
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