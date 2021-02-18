Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук

Верховная Рада в этом году планирует принять закон о постепенном снижении стоимости растаможки автомобилей для всех граждан.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для тех людей, которые растаможиваются в белую, в полную стоимость (и я отношусь к таким людям), мы планируем в этом году внести законопроект, который будет нести за собой постепенное уменьшение стоимости растаможки автомобилей. - Не за один год, а за несколько лет мы существенно снизим стоимость растаможивания. Поэтому мы позаботимся обо всех. В первую очередь мы решим проблему - потому что "евробляхи" стали проблемой, а уже потом мы сделаем закон. И не будем откладывать на следующий год, в этом году проголосуем закон", - сказал Ковальчук.

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