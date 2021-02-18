Украина не рассматривает силового варианта освобождения оккупированного Крыма, - представительство Зеленского в АРК

Украина не планирует восстановление прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представительство Президента Украины в Крыму.

"Украина не рассматривает силового варианта возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не планирует восстановления прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

В представительстве президента напомнили, что в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году. Также было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

В то же время, меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом, и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения административной границы.

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