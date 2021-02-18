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Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории"

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Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории"
Презентация новых марок, посвященных армии, была запланирована на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Российскую Федерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Фейсбуке.

"Укрпочта за эту неделю выпускает 2 марки. 1 - посвящена Героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена Украинской Армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" нет внимания. Понимая, что это досадный факт (отсутствие в СМИ информации о посвященной Героям Небесной Сотни марк. - Ред.), но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки (посвященной Украинской Армии и демонстрирующей ее новую форму. - Ред.) на 23 февраля. Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен (см выше пример Небесной Сотни)", - пояснил Смелянский.

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Он также добавил, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все". 

Глава Укрпочты отметил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля.

Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 01
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 02
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 03
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 04

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Гнила відмазка. Шукай нову.
  • Valery Greff
    Если б они выпустили марку в честь разгрома кацапской армии 23 фвраля 1918 года под Псковом и Нарвой, то да. А так - тупо.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Не слишком ли дорого обходится Украине этот дебильный троль-недоучка?
    Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 8167
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