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Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает

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Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает
Сайт Службы безопасности Украины в четверг не работает из-за хакерской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер спецслужбы Артем Дегтяренко.

"Сайт подвергся DDOS-атаке в четверг", - сказал Дегтяренко.

По его словам, хакерская атака на официальный сайт Службы может быть связана с действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.

Сообщения украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
    Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
  • Garry Grant
    Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
  • Valery Greff
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