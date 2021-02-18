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Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

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Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ
Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант коронавируса. Оданко карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

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Топ комментарии

  • Олег Грель 78632cbc
    Пупок у них развяжется. Такого не будет.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
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