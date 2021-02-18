Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, - ВОЗ

Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант коронавируса. Оданко карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

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