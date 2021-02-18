Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.
16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева в ходе которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.