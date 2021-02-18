Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственным бюро расследований разоблачена преступная деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева в ходе которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

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