Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин

Общественный активист Виталий Шабунин жестко раскритиковал проект судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шабунин отметил: "Если судебная "реформа" Зеленского пройдет в такой редакции, Украина и дальше будет жить без правосудия.

Проанализировали с коллегами законопроект Зеленского

Самое главное:

1) Процедура "очищения" гарантирует действующим членам ВСП (Высшего совета правосудия) неприкосновенность.

2) Судебной мафии оставляют определяющее влияние на назначение новых члене ВСП.

Итак, Высший совет правосудия продолжит защищать судебную мафию еще, как минимум, четыре года.

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Помните, Зеленский грозился еженедельно увольнять судей . Так вот - это был обман.

Благодаря его "реформе", ВСП будет делать ровно то же, что делала до этого - крышевать "зашкварених" судей (Вовка и ко, например).

А почему нет? Зеленский, Ермак и Смирнов (профильный зам Ермака) их защищают. Еще "реформой" это умудряются назвать.

Детальний анализ по ссылке.

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