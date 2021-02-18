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Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка. ДОКУМЕНТ

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Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка. ДОКУМЕНТ
Журналистка Кристина Бердинских в годовщину Евромайдана напомнила, что в Офисе Президента до сих пор работает Олег Татаров, которого Янукович и Захарченко награждали в период Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бердинских сообщила на странице в сети Facebook.

"Никогда не смогу понять, как можно ходить с цветами к портретам Небесной сотни в памятные даты и одновременно принимать на работу заместителем председателя ОП человека, которого Захарченко и Янукович награждали в период революции почетным званием за "умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка, интересов государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.

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Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка 01

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  • Порохобандерівець
    А Портнов керує судовою системою.
  • Maxim Ak-Murza
    Так его и Моника наградил - вернул к кормушке и дал полную индульгенцию.
  • Олександр Дніпро
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