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Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ

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Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ
Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий в ходе тренинга по поставке и логистике вакцин в Киеве в четверг.

"В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта", - сказал он.

Славуцкий рассказал, как будет проходить поставка вакцины в регионы.

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"Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего - поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", - отметил он.

Как сообщалось, Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Через телевизор укололи 73% вакциной от здравого смысла - сериальчиком для дебилов "слуга народа".
  • U.L. Carst
    В лучшем случае 2022-го. А так - никогда. За вакцины, в общем-то платят, а зеленые деньги украли, платить уже нечем. Плюс, нужны холодилники, нужны кадры, нужно много чего. Нужна систематическая работа. А клоуны работать не способны. Хотели клоунов при власти? Ну так смейтесь. Смейтесь и подыхайте. Подыхайте и смейтесь.
  • Хм e927b159
    Зеленые умудрятся и ее продавать через свои аптеки, вот увидите!
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