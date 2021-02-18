События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

События, которые произошли 18 февраля 2014 года расследуются в самом большом производстве, которое насчитывает около 4,5 тысяч томов и 2182 эпизода.

Об этом в интервью Цензор НЕТ сообщил заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский, комментируя заявление адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской о том, что следственные действия по этим фактам не проводятся.

По его словам, при формировании управления из Офиса генпрокурора в ГБР не перешел следователь, который ранее вел это дело.

"Мы расследуем все эпизоды, но с учетом человеческого ресурса, возможностей получения доказательств по истечении 7 лет и возможностей объять необъятное: одновременно провести допросы, следственные эксперименты, назначить экспертизы по каждому эпизоду. И дополнительно еще определить перспективу, что делать дальше и куда двигаться, то есть, что именно не доработал предыдущий следователь по делу", - рассказал Яблонский.

Он также отметил, что преступления совершены в условиях неочевидности, это осложняет процесс установления тех, кто нападал на участников акций протеста.

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"Когда ты понимаешь, что нет очевидцев, которые узнают лиц, которые их били, а есть видеозаписи, где изображены люди в балаклавах или шлемах, то это непросто. Вы понимаете, какое количество людей было тогда в Мариинском парке? Если их нельзя идентифицировать по признакам внешности, если их не узнают, соответственно, надо работать с другими источниками доказательств. Мы начали эту работу", - пояснил Яблонский.

Сотрудник ГБР также добавил, что потерпевшие и их представители имеют право в рамках УПК ознакомиться с материалами дела, чтобы понять, что расследование не остановлено.

Напомним, что в интервью Цензор.НЕТ адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская ранее заявила: "Как по мне, наиболее показательная история и крупнейший провал за прошлый год по сравнению с тем, что было раньше, это расследование событий 18 февраля. Первое, нам - несмотря на то, что в прошлом году пострадавшие голодали - не удалось сохранить ни следователя и ни прокурора, которые занимались этим эпизодом в департаменте спецрасследований в прокуратуре. Не перешли. Эпизод по 18 февраля нам показывает, что было бы со всеми делами, если бы мы тогда не добились сохранения хотя бы частично следственных групп при передаче дел в ГБР. Так вот, относительно 18 февраля за этот год не произошло ничего по расследованию".

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