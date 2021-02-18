Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии
Об этом сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Погибшие - жители Закарпатья: один из села Барбово, другой из села Запеределье (Межгорная территориальная община).
"Мы можем подтвердить, что 15 февраля вблизи г. Литомержице произошло ДТП (микроавтобус столкнулся с грузовиком), в результате которого погибли двое граждан Украины, а один гражданин Украины получил тяжелые ранения", - сообщили в консульском отделе посольства.
Раненого украинца доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь.
Также на Цензор.НЕТ: Под Харьковом перевернулся микроавтобус с 17 пассажирами, травмированы 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж
Посольство предоставляет консульское сопровождение по делу.
Репатриация тел погибших в Украину запланирована на следующую неделю.
Полиция Чехии расследует причины ДТП.