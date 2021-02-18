Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии

Двое украинцев погибли и один получил травмы из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Чехии.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Погибшие - жители Закарпатья: один из села Барбово, другой из села Запеределье (Межгорная территориальная община).

"Мы можем подтвердить, что 15 февраля вблизи г. Литомержице произошло ДТП (микроавтобус столкнулся с грузовиком), в результате которого погибли двое граждан Украины, а один гражданин Украины получил тяжелые ранения", - сообщили в консульском отделе посольства.

Раненого украинца доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь.

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Посольство предоставляет консульское сопровождение по делу.

Репатриация тел погибших в Украину запланирована на следующую неделю.

Полиция Чехии расследует причины ДТП.