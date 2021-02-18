Мы создали электронную карту и наносим известное время и место убийства каждого, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

Чтобы установить причины гибели правоохранителей во время Революции Достоинства следователи Госбюро расследований изготовили электронную карту, куда наносится время и место убийства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский. По его словам, это расследование - одно из требований мониторинговых миссий ООН.

"Мы изготовили в электронном виде карту и на нее наносим известное до секунды время, известное место или примерный периметр убийства каждого. Так мы воспроизводим время и место, кто первый стрелял, скажем так. Это для нас было важно. И поэтому объединили для себя все эти обстоятельства.

Понятно, что обязательно надо расследовать эти эпизоды. Мы над этим тоже работаем. Два следователя задействованы по всему управлению, которые занимаются делами или по избиениям, или по убийствам правоохранителей на Майдане. Есть такие производства", - объяснил Яблонский.

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