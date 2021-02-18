В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ

В Закарпатской области обнаружили два случая заболевания малярией. Женщина и мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев, у которых подтвердили болезнь, прибыли в Украину из Конго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр общественного здоровья (ЦОС).

Оба случая заболевания малярией зафиксировали у граждан Республики Конго. В конце января оттуда в Украину приехала женщина с маленьким ребенком.

По словам женщины, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. Однако на третий день после прибытия в Украину у мальчика началась лихорадка ㅡ температура тела поднималась до 39 ° C. Примерно в это время симптомы болезни начали проявляться и у матери.

Уже через неделю после приезда мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Лабораторные исследования выявили у них возбудителя малярии.

Как отмечают в ЦОС, сейчас состояние больных удовлетворительное, им назначили соответствующее лечение.

В то же время продолжаются противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование.

Малярия - это инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими подъемами температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Есть четыре вида малярии, самой является тропическая малярия, которая в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров. Возбудитель малярии может бессимптомно жить в организме человека до трех лет.

Что делать в случае обнаружения симптомов малярии:

во время путешествия или в течение 1-3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок;

лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, часто завершается летально.

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