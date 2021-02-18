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Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию

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Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию
Верховная Рада привела национальное законодательство в соответствие с нормами Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "Об охране детства". В них добавили несколько новых статей, предусматривающих наказание за домогательства ребенка и распространение детской порнографии. А также статьи о защите ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.

Теперь действия сексуального характера по отношению к ребенку, не достигшему 16 лет, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

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Если сексуально насилие над ребенком совершено за вознаграждение или обещание вознаграждения потерпевшему или третьему лицу - то наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Топ комментарии

  • Rhodesian
    В любой непонятной ситуации, - усиливай борьбу с педофилами и водителями-пьяницами либо сокращай количество депутатов до 300.

    Реальная борьба с коррупцией, непотизмом, олигархами, продажными СМИ и русской агрессией подождет...
  • Don Bessam dc0e2bc1
    ну хоть бейцы чухать на камеру киве не запретили...работают не покладая рук...
  • Підлога Маккартні
    а вот надругательство над этим чудом будет считаться децкай парнухай? Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 5797
    Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 7559
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