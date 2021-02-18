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Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии

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Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии
В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса. Насколько он более заразный чем изначальный COVID неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание сообщает NRK.

По данным медиков, за сутки в стране зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Его ранее нашли у 30 человек в Британии, Дании и США.

Врачи пока не знают, является ли он более заразным. У штамма под кодом B.1.525 есть сходства с британским и южноафриканским коронавирусом. В Норвегии нашли уже более 700 случаев заражения этими двумя штаммами.

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  • belge
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  • Ybaldy
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