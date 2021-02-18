До конца года сервисные центры будут построены на всех КПВВ, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует до конца 2021 построить современные сервисные центры на всех КПВВ.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал на встрече с директором миссии USAID в Украине и Белоруссии Джимом Хоупом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Это означает, что все наши граждане, как из подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий, находясь на любом из КПВВ, смогут получить одинаковый спектр административных и социальных услуг. Среди прочего, во всех сервисных центрах предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка, почтовые отделения, аптеки, медпункты и многое другое", - подчеркнул министр.

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