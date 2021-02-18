Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева прошло шествие памяти героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После панихиды в Михайловском Златоверхом монастыре участники шествия прошли от Стены памяти на Михайловской площади по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни.















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Участники шествия также пришли к Офису Президента, где зачитали свои требования.



















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ