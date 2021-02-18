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Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

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Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4531 на сайте парламента.

Однако пока текст предложений президента по законопроекту на сайте не опубликован.

Согласно принятому законопроекту, в течение полугода со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих - Цензор.НЕТ 1168
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Цифровизатор ёпта!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Оно ему надо?
    С этими конкурсами ни одну венедиктову не поставишь куда надо... бабе Бене, Ахмету, Вове.
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