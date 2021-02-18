Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба

На Прикарпатье считают, что самой большой причиной вспышки коронавирусной болезни стали колядки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский, отвечая на вопрос Укринформа о причинах вспышки коронавирусной болезни в области.

"Когда вы в маске отбыли в храме службу и пошли домой, безусловно, есть вероятность заражения. Но когда мы получили росколяду, то были в шоке. Потому что на всех богослужениях еще люди в масках, и священники придерживаются требований прочесть, дезинфицируют ложку ... Впрочем, когда сходятся с двух сел в дом культуры, или народный дом или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 возрастает до 100 ", - убежден Гурский.

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По его словам, еще одной причиной вспышки коронавирусной инфекции в области можно считать массовые празднования. Особенно многолюдные свадьбы, на которые приезжает много людей из разных регионов. Третьим фактором увеличения количества заболевания коронавирус в Держпродспоживслужби считают миграцию людей.

"Еще один фактор - это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты - открыты, города - открыты, гостиницы - тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", - отметил Гурский.

Он добавил, что сейчас вопрос инкубационного периода заражения коронавируса четко не определены. Кто-то болеет на 8-й день, кто-то на 14-й, а кто-то - и на 20-й день.

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В Ивано-Франковской области в течение предыдущих суток, 17 февраля, зарегистрировано 799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 10 летальных случаев от болезни.

Сейчас в области больных коронавирус принимает 26 медучреждений. Заполненность койко-мест до 100% в настоящее время наблюдается в Ивано-Франковской, Яремчанской, Солотвинской, Косовской и Лисецой больницах. Сложной остается ситуация в медучреждениях Надвирнойи, Коломыи и Долины.

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