Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов.

По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. "Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – отметил министр.

"Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – подчеркнул Степанов.

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Чиновник также отметил, что лично проконтролирует отправку первой партии вакцины в Украину. "Важность груза обязывает", – пояснил глава Минздрава.

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