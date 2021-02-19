В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.
Зимбабвийцев вакцинируют препаратом компании Sinovac, 200 тыс. доз которого им подарило правительство Китая. Первым в стране прививку получил министр здравоохранения.
На первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска.
Также первый этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько вакцина компании Sinovac эффективна против южноафриканской мутации коронавируса.
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В целом в Зимбабве планируют привить большую часть населения страны.
"Всего на первом этапе будут вакцинированы 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% будут вакцинированы на третьем этапе. Таким образом будет достигнута цель вакцинации почти 60% всего населения", - заявила министр информации Зимбабве Моника Муцвангва на пресс-конференции во вторник.
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Помимо полученной в подарок от Китая вакцины, Зимбабве закупила еще около 800 000 доз препарата, которые должны прибыть в следующем месяце.