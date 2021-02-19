Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель
Об этом она сказала в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательств финансирования из государства-агрессора, а также связанности их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины. ... Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно для защиты государственных интересов", - заявил Мендель.
Она заверила, что свободе слова в Украине ничто не угрожает - независимо от того, насколько критические материалы будут готовить СМИ.
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"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", - добавил Мендель.
Как сообщалось ранее, Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.
Порошенко 18 февраля заявил, что купил "Прямой", поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО.
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