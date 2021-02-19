Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и шлет ФОТО

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) посадило на поверхность Марса аппарат под названием Perseverance ("Настойчивость").

Об этом NASA сообщает на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Марсоход летел на Красную планету 7 месяцев. Он успешно сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.

Главная цель Perseverance - поиск доказательств того, что в прошлом на Марсе существовала жизнь. Пока же аппарат шлет с Красной планеты первые фотографии - на них преимущественно грунт, камни и тень от самого марсохода.

Также на Цензор.НЕТ: Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"

Марсоход Perseverance обладает большей вычислительной мощностью, чем его предыдущие "аналоги", и может самостоятельно перемещаться на 200 метров в день. Он оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые, как надеются ученые, впервые сделают запись звука на Марсе. Его роботизированная "рука" длиной 2 метра питается от небольшого ядерного генератора.