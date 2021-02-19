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Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и шлет ФОТО

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Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) посадило на поверхность Марса аппарат под названием Perseverance ("Настойчивость").

Об этом NASA сообщает на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Марсоход летел на Красную планету 7 месяцев. Он успешно сел в районе кратера Jezero, где, по оценкам ученых, миллиарды лет назад было расположено озеро и дельта реки.

Главная цель Perseverance - поиск доказательств того, что в прошлом на Марсе существовала жизнь. Пока же аппарат шлет с Красной планеты первые фотографии - на них преимущественно грунт, камни и тень от самого марсохода.

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Марсоход Perseverance обладает большей вычислительной мощностью, чем его предыдущие "аналоги", и может самостоятельно перемещаться на 200 метров в день. Он оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые, как надеются ученые, впервые сделают запись звука на Марсе. Его роботизированная "рука" длиной 2 метра питается от небольшого ядерного генератора.

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