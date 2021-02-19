ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников

В рамках ТКГ не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырёх женщин, которых боевики ОРДЛО планировали в одностороннем порядке передать главе партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре лица будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа (Медведчука. - Ред.). Это была провокация. Украина на неё не отреагирует ни в коем случае", - сказал Резников, отвечая на вопрос ведущей - ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых 4 лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский

Он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.

"Если они хотят отдать нам удерживаемых украинцев, то глава украинской делегации Леонид Кравчук готов встретиться с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой и на любом КПВВ на линии соприкосновения, забрать людей и оказать им медицинскую помощь", – сказал Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Передачи пленных из ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук