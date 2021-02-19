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ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников

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ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников
В рамках ТКГ не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырёх женщин, которых боевики ОРДЛО планировали в одностороннем порядке передать главе партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре лица будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа (Медведчука. - Ред.). Это была провокация. Украина на неё не отреагирует ни в коем случае", - сказал Резников, отвечая на вопрос ведущей - ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых 4 лиц.

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Он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.

"Если они хотят отдать нам удерживаемых украинцев, то глава украинской делегации Леонид Кравчук готов встретиться с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой и на любом КПВВ на линии соприкосновения, забрать людей и оказать им медицинскую помощь", – сказал Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Передачи пленных из ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

Топ комментарии

  • Татьяна Лайф
    Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
  • Myko
    В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
    Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
  • Lvbnhj
    ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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